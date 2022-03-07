Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, всего в опубликованном списке значатся около 100 человек.

Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн на заседании правительства в понедельник подтвердила, что Новая Зеландия намерена расширять санкции против России, сообщает издание New Zealand Herald.

Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте страны на этой неделе.