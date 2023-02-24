Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении российских политических деятелей, военных и предпринимателей. Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты, опубликованном в пятницу.

«Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение ее действий. Новые ограничительные меры будут введены в отношении 87 российских граждан — политических деятелей близких к президенту [России Владимиру] Путину», — указала Махута.

Министр сообщила, что в новый санкционный список включены в том числе члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, военнослужащие и командиры воинских соединений, играющих активную роль в конфликте, а также члены их семей.

«Масштабы мер, принятых Новой Зеландией, в рамках реакции на вторжение России и поддержки Украины, беспрецедентны, <…> поскольку действия РФ влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира и нашей страны», — подчеркнула она.