Новая занимательная мифология от президента Армении

Армянское общество извечно жило мифами, которые сочиняются и распространяются публичными персонами. Тему мифотворчества усердно эксплуатирует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так, на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном он заявил, что «июльские боестолкновения на армяно-азербайджанской границе развенчали миф о превосходстве армии Азербайджана, что создает совершенно новую геополитическую и военно-политическую реальность в регионе».

«Бои показали, что агрессивная риторика, к которой на протяжении многих лет прибегает руководство Азербайджана, породила пропагандистский миф о том, что азербайджанская армия имеет преимущество перед армянской и может решить любой вопрос очень быстро, во время короткого локального инцидента», — заявил он.

По нынешнему и более ранним высказываниям Пашиняна уже можно судить, насколько ему была необходима военная провокация на товузском участке армяно-азербайджанской границы для решения внутренних проблем страны. Теперь он вовсю пропагандирует тезис о том, что армянская армия имеет высокий боевой дух, поднимая свой личный рейтинг и, даже, выдвигая Азербайджану новые условия для ведения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Хотя по большому счету, если проследить ход июльских боев, то можно убедиться в том, что армянская сторона заметно проигрывала в информационной войне. Пресс-служба Минобороны Армении распространяла байки о якобы больших потерях азербайджанской армии, и даже захвате стратегической высоты Гарагая.

В этой связи занимательны также высказывания президента Армена Саркисяна, который на встрече подчеркнул, что «ВС Армении были на высоте».

Он также вспомнил, что в начале 90-х годов прошлого столетия, когда был послом в ряде стран Европы и НАТО, многие дипломаты и военные специалисты со скептицизмом относились к возможностям Армении, не веря в ее военный успех.

«Они считали, что против большого Азербайджана с более мощными военными ресурсами и серьезной поддержкой извне шансов у маленькой Армении нет. Те же люди спустя несколько лет говорили, что у Армении самая мощная армия на Южном Кавказе», — сказал президент.

Интересно кого конкретно имел в виду Саркисян, говоря о дипломатах и военных специалистах? К примеру, военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке во время июльских боев указал на недостоверность видео Минобороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. И, кстати, после этого заявления Джулиана Репке вряд ли кто-либо из иностранных военных специалистов может заявить о высокой боеспособности армянской армии, не говоря уже об адекватности сочинителей этих баек.

Говоря о сильной армии Пашинян и Саркисян забывают, что армянскую границу с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, а в самой Армении расположена 102-я российская военная база. Какая страна, имеющая боеспособную армию, позволяет охранять свои границы чужим солдатам, да еще и содержит за свой счет иностранную военную базу? Уверен, что ответ на этот вопрос будет очень занимательным для всех.