Американская компания Apple официально анонсировала умные часы Apple Watch Ultra. Новинку впервые официально продемонстрировали во время осенней презентации компании, которую транслируют на YouTube.

Инсайдеры отмечали, что эта версия могла получить название Apple Watch Pro Series 8 и создана специально для спортсменов и поклонников активного отдыха на природе. У часов имеется батарея, которая позволит обеспечивать до 60 часов непрерывной работы.

В Apple заверили, что с этой целью разработали специальное ПО для улучшенных часов. В компании пояснили, что во все модели Ultra встроена сотовая связь, улучшенный микрофон и динамик для возможности общения даже в тяжелых погодных условиях — ветре, снеге и дожде. Также у новинки будет особый циферблат Wayfinder с компасом.

В Apple Watch Ultra встроена новая, специальная кнопка «действие» для мгновенного перехода между режимами тренировки и сирена для оповещения о местоположении на расстоянии 180 метров. Гаджет поступит в продажу с 23 сентября.