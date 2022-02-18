Новая песня всемирно известного турецкого поп-певца Таркана под названием «Geççek» («Пройдет»), имеющая политический подтекст и посылающая сигнал о том, что плохие времена в Турции пройдут и скоро наступят хорошие дни, стала вирусной, сообщили местные СМИ в четверг. Миллионы людей прослушали песню менее чем за день.

Новый видеоклип, который вышел на YouTube в 21:00 (22:00 по бакинскому) в четверг был просмотрен более 4 миллионов раз менее чем за 24 часа, а текст песни стал самой популярной темой в Твиттере среди ученых, политиков и журналистов, среди тех, кто поделился песней и прокомментировал ее.

Некоторые наблюдатели расценили песню как политическое послание, хотя в тексте не упоминается президент Реджеп Тайип Эрдоган. Пользователи соцсетей охарактеризовали песню как гимн оппозиции в стране. «Как пришло, так и уйдет. У всего есть конец. Это испытание закончится» и «Да ладно, хватит. Нам так скучно. Отойди от нас», — поется в песне. А некоторые считают, что это постпандемическая песня, обещающая, что лучшие дни впереди. (turkishminute.com)