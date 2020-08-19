Новая инициатива Арабских Эмиратов: от Хартумского соглашения до признания Израиля…

Признаться, в другое время, когда приходится писать на ближневосточные темы, мы, как правило, не думаем о том, что, есть ли на свете такое государство, как Объединенные Арабские Эмираты?..

Но только в августе это государство успело дважды привлечь наше внимание. Сперва сообщили, что Арабские Эмираты сдали в эксплуатацию атомную электростанцию, которая является первой атомной станцией во всем арабском мире.

Мы тогда сразу написали небольшую заметку о том, что нефтегазовые ресурсы вовсе не бесконечны, особенно наши, поэтому и нам не помешало бы всерьез подумать об альтернативных источниках энергии, в первую очередь, конечно, о ядерном.

Второй раз Объединенные Эмираты привлекли наше внимание другим не менее интересным обстоятельством: 13 августа Арабские Эмираты и Израиль заключили соглашение о взаимном признании и об открытии в будущем дипломатических представительств.

Возможно, это покажется нашим читателям каким-то обыденным явлением. Но мы бы назвали это событие историческим. Потому что в 1967 году арабские страны в столице Судана приняли резолюцию, которая называется Хартумской и часто отмечается, как резолюция «трех нет». Дело в том, что суть этой резолюции состояла в следующем: нет мира с Израилем, никакого признания Израиля и никаких переговоров с ним!

За все эти годы без преувеличения можно сказать, что весь арабо-израильский процесс прошел под прессингом этих принципов: арабские страны не признавали факт существования израильского государства, и призвали другие мусульманские государства также следовать их примеру. Но была ли от этого какая-то польза для всего арабского мира, привела ли это к каким — то существенным сдвигам в палестино-израильском вопросе?

Нет, не думаем. Наоборот, такой фундаментализм, даже экстремизм, придавал, создавал для процесса урегулирования арабо-израильского конфликта дополнительные трудности. В мире существуют десятки арабских государств, в состав Лиги Арабских Государств входят 22 государств.

Они охватывают обширную географию – начинаются от Аравийского полуострова и простираются до северной Африки. В таком случае, возникает резонный вопрос: неужели евреи не имеют права иметь небольшое государство в этом регионе? Ведь, территория Израиля меньше даже тридцати тысячи квадратных километров!

Поэтому дополнительный раз заметим, что соглашение между Эмиратами и Израилем следует считать историческим, если, конечно, другие арабские страны, особенно, Саудовская Аравия или другие националистические векторы, представители панарабизма и прочих идеологических течений не выступят против этого.

Особый прессинг следует ожидать со стороны Ирана, т.к. по мнению многих экспертов, даже в арабском мире экстремистские силы, такие, как Хамас, поддерживаются в основном Тегераном, не говоря уж о Хезболлах, который имеет весьма обширную сеть на всем Ближнем Востоке.

Но экстремистов, радикалов и ксенофобов хватает и в самом арабском мире. Тут достаточно вспомнить, как пару десятков лет тому назад был убит египетский президент Анвар Садат, который также намеревался установить мир с Израилем.

Но последние события, особенно, политические процессы, протекающие после объявления Израилем Иерусалима своей единой и неделимой столицей, показывают, что арабы в отличие от прежних времен, чуть сдерживают свои эмоции. Дело в том, что для них весьма важны отношения с Вашингтоном. Например, Саудовская Аравия с помощью Штатов стремится стать основным геополитическим вектором, государством-лидером региона. Уже нет прежних арабских диктаторов – антиамериканских лидеров, как Саддам, Каддафи и др.

Кое-какие выводы должны сделать для себя и палестинцы, Администрацию которых финансируют Штаты, а сами работают на предприятиях Израиля, но на выборах голосуют за представителей Хамаса.

В принципе, данная инициатива может изменить отношение всего исламского мира к Израилю. Что скрывать, именно это отношение и возможное давление со стороны Тегерана сдерживают подавляющее большинство мусульманских государств от сближения с Израилем.

Это в какой-то степени касается и нашего Азербайджана. У нас сложились довольно прекрасные отношения с Израилем, но до сих пор не открыто азербайджанское посольство в Израиле.

Пару месяцев назад президент Израиля пригласил азербайджанского коллегу посетить его страну с официальным визитом и заметил, что открытие азербайджанского посольства в Израиле стало бы крупным шагом в отношениях двух государств.

Но официальный Баку пока не торопится с решением и не скрывается, что в этом определенную роль играет именно Тегеран. Но если Эмираты осуществят свое решение, это на сто процентов окажет влияние на решение других мусульманских стран, в том числе, нашего Азербайджана…