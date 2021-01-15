Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями

В приложении WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим количеством сообщений. О тестировании новой функции сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдерский портал WABetaInfo.

Функция получит название Read Later («Прочитать позднее») и придет на смену Archive («Архив»).

Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в «подвале» списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в раздел. Оповещения поступать не будут.

Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.