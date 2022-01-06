Австралийские власти в четверг, 6 января, отказали во въезде в страну первой ракетке мира, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, проведшему в аэропорту Мельбурна около девяти часов. Въездную визу Джоковича аннулировали, так как он не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, сообщил глава Минздрава Австралии Грег Хант.

Теперь спортсмен, один из лучших в истории профессионального тенниса, известный своим отказом прививаться от коронавируса, не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису и защитить свой чемпионский титул. Джоковича должны депортировать, он намерен оспорить решение австралийских властей в суде, сообщает Reuters.

«Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах», — написал в свой микроблог Twitter премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По его словам, именно «жесткая пограничная политика сыграла решающую роль в том, что смертность от COVID-19 в Австралии одна из самых низких в мире».

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич выразил солидарность с Джоковичем «В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака, за правду и справедливость», — написал он в своем аккаунте Instagram.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, переболевшие и выздоровевшие в последние шесть месяцев либо те, кто имеет медицинские показания против вакцинации. Накануне, 4 января, Джокович утверждал, что попадает именно в эту категорию и сможет въехать в страну. (DW)