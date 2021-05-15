Носить нельзя снимать — где азербайджанцы поставят запятую после решения Байдена?

Американские власти не станут наказывать за отказ носить защитные маски тех, кто не привился от коронавируса. Это признал в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по теме хода вакцинации в стране.

Главе государства задали вопрос, насколько жестко власти будут следить за соблюдением масочного режима в свете решения федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые разрешили полностью вакцинированным гражданам не пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

«Если вы не сделали прививку, носите маску, чтобы защитить себя и других, кто не вакцинировался. Это не вопрос принуждения, мы не собираемся арестовывать людей, — ответил Байден. — Но я верю, что подавляющее большинство американцев заботится о безопасности своих соседей и семей. Если вы привились, вы можете жать друг другу руки, обниматься. Если нет, то, пожалуйста, носите маску».

Глава Белого дома призвал не прекращать борьбу с коронавирусом. «Если вы не вакцинировались или получили первую дозу вакцины [в случае двухкомпонентного препарата], либо после второй дозы не прошло двух недель, то вам по-прежнему необходима маска. Пожалуйста, обезопасьте себя», — призвал Байден (https://zerkalo.az/bajden-zayavil-chto-vlasti-ne-budut-zastavlyat-nosit-maski-bez-privivki-ot-covid-19/).

Напомним, что в Азербайджане ношение масок является обязательным. Согласно «Кодексу об административных проступках», за отказ от ношения медицинских масок гражданам Азербайджана грозит штраф в размере 100 манатов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проживает 10 127127 человек. Из них вакцинацию прошли 1 748525 человек. Это составляет 17 % населения.

Население Соединенных Штатов Америки составляет 332 673 000 человек.

Вакцинацию в Америке прошли 117 647 439 граждан страны. Это составляет 35 % населения страны.

Мы решили выяснить собираются ли власти Азербайджана предоставить гражданам право отказа от ношения медицинских масок. Для получения ответа мы обратились к пресс- секретарю Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана — TƏBİB Эльнаре Бахыш. «Решение об обязательном ношении медицинских масок принимаем не мы, а Кабинет министров», — сказала пресс- секретарь.

Мы связались с главой пресс- службы Кабмина Ибрагимом Мамедовым, и попросили его ответить на наши вопросы.

«Никакого официального решения относительно отмены обязательного ношения медицинских масок не принято», — сказал Ибрагим Мамедов #.

По мнению профессора, доктора медицинских наук Адиля Гейбуллы, лица, которые прошли полную вакцинацию, могут не пользоваться медицинскими масками, как в закрытых, так и открытых помещениях.

«Надеюсь, что власти в скором времени предоставят лицам, прошедшим вакцинацию, право отказаться от ношения масок», — сказал Адиль Гейбулла.

Директор медицинского центра «Медсервис», доктор философии по медицине Хикмет Исмаилов не согласен с мнением Адиля Гейбуллы. «Когда в Азербайджане началась вакцинация, то нам официально заявили, что вакцина защищает на 92 %. А недавно я читал в СМИ, что вакцина защищает только на 50,3%. Думаю, что не стоит рисковать своим здоровьем и отказываться от ношения медицинской маски», — считает Хикмет Исмаилов.