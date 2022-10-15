Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-кнале, что Норвегия выделит $20 млн на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«20 млн долларов на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Такую сумму выделит Норвегия», — написал он.

В начале сентября Норвегия поставила Украине около 160 американских управляемых ракет Hellfire, пусковые установки для них и приборы ночного видения. Совместно с Великобританией королевство также поставило Киеву микробеспилотники Black Hornet («Блэк хорнет»). Кроме того, Норвегия вместе с Германией и Данией оплатит изготовление 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 («Зузана-2») словацкого производства для нужд ВСУ.