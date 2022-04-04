Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам с 4 апреля, рассчитывают перейти к оформлению туристических виз в мае, говорится на сайте посольства.

«Посольство Норвегии в Москве сообщает, что с понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется приём граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске… можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также… для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также для официальных визитов», — говорится на сайте посольства.

«По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов на данном этапе приём заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлён не будет. Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — отмечают в посольстве.