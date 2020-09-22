Норвегия призвала ООН укреплять многостороннюю систему принятия решений

Страны мира должны укреплять многостороннюю систему принятия решений в рамках ООН и адаптировать ее к вызовам настоящего времени. Об этом заявила в понедельник глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, выступая на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации.

«Чтобы достичь наших общих целей, мы должны восстановить и укрепить многостороннюю систему. Мы должны адаптировать ее к вызовам нашего времени. Мы должны еще раз признать, что никакое государство в одиночку, каким бы сильным оно ни было, не сможет справиться с проблемами изменения климата, растущего неравенства и ожесточенных конфликтов», — подчеркнула норвежский министр.

«Нас, страны-члены [ООН], будут оценивать по тому, насколько мы добились целей устойчивого развития. Нас будут оценивать по нашей способности поддерживать мир. И по нашей способности достигать видимых и адекватных результатов, когда мы сталкиваемся с такими вызовами, как пандемия коронавируса. Это мы должны доказать на практике, что наши дискуссии и решения в залах ООН могут облегчить ежедневные трудности обычных людей в мире», — указала она.

Выступления представителей государств проходят в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале ГА присутствуют только постоянные представители стран при ООН.(ТАСС)