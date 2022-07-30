Правительство Норвегии сообщило о передаче Украине 14 легкобронированных автомобилей IVECO LAV III.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии.

Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III. Эти транспортные средства имеют хорошую мобильность и защиту, и относятся к тому же типу, который использовали норвежские силы в Афганистане» — говорится в сообщении.

Как отмечается, на автомобиле есть запрос со стороны украинских властей, они поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, ПЗРК и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.

«Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России», — заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.