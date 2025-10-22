Норвегия продолжает оказывать Украине поддержку в области энергетики. Сегодня выделено 150 миллионов долларов на закупки газа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам визита в Норвегию.

«Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, — около 150 миллионов долларов для закупки газа зимой. Энергетическая поддержка чрезвычайно важна», — сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Норвегию за эту помощь и премьер-министра Йонаса Гар Стёре во время встречи.

Вместе с тем, президент Украины рассказал о последствиях сегодняшнего российского обстрела.

«Спасибо за солидарность и сочувствие. Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и другие шаги, которые могут укрепить Украину зимой», — добавил Зеленский.

Отдельно также речь шла о двустороннем оборонном сотрудничестве, и в частности, о производстве дронов и ракет, расширении инициативы PURL.

«Скоординировали также позиции и встречи, которые состоятся на этой неделе в Европе. Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа — системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем. Все это спасает жизни людей», — сообщил Зеленский.