Компания Nokia покажет смартфон с защищенным корпусом. Об этом намекает официальный Twitter производителя.
«С нашим новейшим телефоном Nokia вам никогда больше не понадобится чехол», — говорится в сообщении компании о защищенном смартфоне, которого еще не было в линейке Nokia HMD Global.
Инсайдеры считают, что смартфон получит название Nokia XR20 и будет отличаться новым дизайном, который еще не применялся производителем. Устройство будет построено на процессоре Snapdragon 480 и оснащено 4 ГБ оперативной памяти.
Покажут трубку уже в конце июля. О стоимости и сроках начала продаж защищенного смартфона от Nokia не сообщается.