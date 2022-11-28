Сборная Испании сыграла вничью с Германией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 1:1. Для вратаря сборной Германии Мануэля Нойера это был 18-й матч на чемпионатах мира. Таким образом, голкипер повторил рекорд чемпионатов мира по матчам среди вратарей, который ранее установили Зепп Майер (Германия) и Клаудио Таффарел (Бразилия).

Установить новый рекорд турнира 36-летний Нойер сможет уже 1 декабря в матче с Коста-Рикой в рамках третьего тура группового этапа ЧМ.