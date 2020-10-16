Ночью противник пытался активизироваться, однако понес большие потери — ОФИЦИАЛЬНО

В течение 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на агдере-агдамском и физули-гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной. Об этом сообщает Минобороны АР.

Отмечается, что вчера в течение дня противник обстрелял ракетами, артиллерией и минометами позиции наших подразделений на освобожденных от оккупации джебраильском и дадрутском направлениях, а также прифронтовые села.

«Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери.

В результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, одна РСЗО БМ-21 «Град», пять Д-30 и гаубиц-пушек, две ЗСУ-23-4 «Шилка» и восемь единиц автомобильной техники противника с боеприпасами», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

| 2020-10-16T09:58:10+04:00 16 октября 2020, 10:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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