В ряде украинских областей ночью объявили воздушную тревогу, военные зафиксировали движение беспилотных летательных аппаратов.

В официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сначала сообщили, что в Сумской и Полтавской областях заметили движение нескольких ударных дронов типа «Shahed». Впоследствии они добавили, что фиксируют эти беспилотники и в Черкасской области.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа Shahed.

«Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных БПЛА Shahed», — говорится в сводке.

Кроме того, оккупанты нанесли удары 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования «Искандер-М» по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Также враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой», — предупреждают в Генштабе.