Японский автопроизводитель Nissan обнародовалинформацию о новом поколении минивэна Serena для японского рынка.

Автомобиль получил новый экстерьер с массивной радиаторной решеткой и светодиодной головной оптикой, состоящей из нескольких секций. Дизайн автомобиля выполнен в актуальном фирменном стиле компании — как у нового Pathfinder и электрического кроссовера Ariya.

Минивэн также оснащен системой ProPilot 2.0, позволяющей водителю убирать руки с руля при движении по автомагистралям. Эта функция доступна на скорости более 40 км/ч.

В салоне, в зависимости от комплектации, предусмотрено семь или восемь мест. На старте продаж автомобиль доступен с гибридной силовой установкой, включающей электромотор мощностью 163 л.с. и бензиновый двигатель 1.4, который служит для зарядки тяговой батареи и не имеет механической связи с колесами. Мощность ДВС — 98 л.с. Стоимость базовой версии — 3,2 млн иен.

Ожидается, что весной 2023 года на Serena появится гибридная силовая установка с 150-сильным бензиновым мотором и вариатором.