Если обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах правда, то он подверг опасности всех американских солдат, считает кандидат в главы государства, республиканка Никки Хейли, передает Fox News. По ее словам, в частности, это касается ее супруга Майкла, который служит в национальной гвардии.

«Если это обвинение [согласно которому Трамп хранил секретные документы о потенциальном нападении на иностранное государство] верно, если то, что в нем говорится, действительно так, президент Трамп был невероятно безрассуден с нашей национальной безопасностью <…> то подвергает опасности всех наших военных», — отметила Хейли.

Она также добавила, что в последние годы минюст США и ФБР утратили доверие американского народа, поэтому с обвинениями Трампа может быть все не так однозначно. Хейли подчеркнула, что не исключает появления новых подозрений в адрес экс-президента в будущем, в том числе в штатах, где политик пытался оспорить итоги президентских выборов 2020 года. (Газета.Ру)