Nike подала в суд на компанию, выпустившую «сатанинские» кроссовки

Американская компания Nike подала в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X выставила на продажу 666 пар «сатанинских» кроссовок с каплей человеческой крови, созданных на основе кроссовок Nike, передает телеканал NBC News.
По его данным, Nike подала федеральный иск против MSCHF, обвинив компанию в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes («сатанинская обувь») представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 — отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.
Согласно телеканалу, в MSCHF подтвердили, что подошва обуви содержит каплю крови, взятой у сотрудников компании. Отмечается, что все 666 пар кроссовок были распроданы в понедельник вскоре после того, как поступили в продажу. Цена одной пары составляла 1018 долларов.(РИА Новости)