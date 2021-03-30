Nike подала в суд на компанию, выпустившую «сатанинские» кроссовки

По его данным, Nike подала федеральный иск против MSCHF, обвинив компанию в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes («сатанинская обувь») представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 — отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.