«Никаких последствий обращения Азербайджана в Гаагский суд не будет»

25 декабря глава отдела информации и доказательств Канцелярии прокурора Международного уголовного суда Марк Диллон направил письмо председателю комитета Милли Меджлиса по правам человека Захиду Оруджу.

Хотим напомнить, что ранее комитет Милли Меджлиса Азербайджана по правам человека в связи с военными преступлениями неоднократно обращался в парламенты стран мира, международные организации и международные НПО с заявлениями о военных преступлениях Армении.

В заявлениях, направленных соответствующим международным организациям, на основе фактов и цифр была представлена подробная информация о военных и бесчеловечных преступлениях Армении, ударах баллистическими ракетами по гражданскому населению в Гяндже и Барде, гибели гражданских лиц, многочисленных ранениях среди мирного населения, разрушении тысяч домов и повреждении имущества, фактах бесчеловечного обращения с попавшими в плен к армянам азербайджанскими военнослужащими, пытках и т.д.

В письме Марк Диллон подтвердил получение документа из Азербайджана и сообщил, что он внесен в коммуникационный реестр Канцелярии прокуратуры Международного уголовного суда для рассмотрения. Было подчеркнуто, что документ будет рассматриваться в соответствии с положениями Устава (Римский статут) Международного уголовного суда. Также отмечено, что при рассмотрении документа и вынесении соответствующего решения председатель комитета парламента Азербайджана по правам человека будет письменно уведомлен в связи с принятым решением.

28 сентября 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Насколько реально привлечение армянских преступников к ответственности». В статье были приведены высказывания специалиста по международному праву Агиля Лаиджа о том, что преступления против человечности расследуются размещенным в Гааге Международным уголовным судом, который создан на основании документа, принятого на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и названного Римским статутом.

«Но для проведения такого расследования необходимо, чтобы и Азербайджан, и Армения ратифицировали этот документ. Но на сегодня ни одна из этих стран не ратифицировала Римский статут. Поэтому осуждение Армении на основании Римского статута является невозможным», — сказал нам Агиль Лаидж.

Если Азербайджан не присоединился к Римскому Статуту, то что тогда означает ответное письмо представителя Международного суда?

На этот вопрос мы попросили ответить депутата Милли Меджлиса, юриста – международника Эркина Гадирли.

Как заявил # Эркин Гадирли, офис Международного суда вносит в коммуникационный реестр все полученные документы.

По мнению Эркина Гадирли, это вовсе не означает, что Международный суд вынесет какое – либо решение на основании этого обращения.

«Думаю, что никаких последствий этого обращения не будет. Азербайджан не присоединился к Римскому статуту. Поэтому юрисдикция Гаагского суда на нас не распространяется», — сказал Эркин Гадирли.