Насколько реально привлечение армянских преступников к ответственности

27 сентября 2020 года началась новая стадия агрессии Армении против Азербайджана.

Как и раньше, армянская армия подвергла жестокому обстрелу мирных жителей, проживающих в прифронтовой зоне. Действия агрессора привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

В тот же день на основании материалов, собранных в связи с событиями происшедшими 27 сентября 2020 года, военной прокуратурой Физулинского, Тертерского, Карабахского и Гянджинского военных прокуроров были возбуждены уголовные дела по статьям 100.1 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.7 ( нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые религиозные, образовательные, научные, благотворительные, медицинские объекты, места расположения больных и раненых), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Военная прокуратура Азербайджана неоднократно возбуждала уголовные дела по фактам преступлений совершенных армянских агрессорами. Но виновники так и не были привлечены к уголовной ответственности.

Мы решили выяснить, каковы перспективы уголовных дел, возбужденных 27 сентября Военной прокуратурой, и насколько реально привлечение виновников этих преступлений к ответственности.

Ответ на этот вопрос мы решили получить в Военной прокуратуре Азербайджана. Как заявил # глава пресс- службы Военной прокуратуры Фирад Алиев, сегодня Прокуратурой проводятся все возможные следственные мероприятия. По его словам, вся необходимая информация по данному вопросу будет предоставлена общественности Генпрокуратурой.

Депутат Захид Орудж напомнил, что существуют международные конвенции, которые осуждают военные действия против мирного населения. «Армения несет ответственность за уничтожение мирного населения. Генпрокуратура должна с помощью этих конвенций добиться осуждения Армении», — заявил # депутат.

По словам депутата, после введения Арменией всеобщей воинской повинности в связи с событиями в Карабахе, Азербайджан вполне может добиться признания Армении агрессором. И соответственно добиться привлечения к уголовной ответственности виновников преступлений, совершенных в отношении мирного населения.

Специалист по международному праву Агиль Лаидж отметил, что преступления против человечности и преступления агрессии расследуются Международным уголовным судом, который был создан на основании документа, принятого на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и названного Римским статутом.

«Но для проведения такого расследования необходимо, чтобы и Азербайджан, и Армения ратифицировали этот документ. Но на сегодня ни одна из этих стран не ратифицировала Римский статут. Поэтому осуждение Армении на основании Римского статута является невозможным», — считает специалист.

По словам Лаиджа, Азербайджан, после завершения расследования Военной прокуратурой и установления конкретных виновников преступлений, может потребовать их экстрадицию через Интерпол. «Естественно, Армения не согласится на экстрадицию этих преступников в Азербайджан. Но если эти лица покинут территорию Армении, Интерпол должен немедленно задержать и экстрадировать их в Азербайджан. Поэтому я положительно оцениваю возбуждение уголовных дел в отношении армянских агрессоров Военной прокуратурой», — сказал Агиль Лаидж.

Когда-то никто не верил в то, что руководители третьего рейха, совершившие преступления против человечности предстанут перед судом. Но все же это произошло. Мы также верим, что рано или поздно справедливость восторжествует, и лица, совершившие преступления в отношении мирного азербайджанского населения, будут привлечены к ответственности.