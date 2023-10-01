Армянские сепаратисты, совершившие более 300 преступлений в Карабахе, были объявлены в международный розыск.

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что все преступления, совершенные армянскими сепаратистами с начала карабахского конфликта, зафиксированы.

«Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства», – сказал он, добавив, что Араик Арутюнян и Джалал Арутюнян тоже объявлены в международный розыск.

По его словам, Давид Бабаян, Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян находились в международном розыске в связи с обстрелами мирного населения Гянджи ракетными ударами и убийствами мирных жителей в годы Отечественной войны.

«Один из них уже находится в тюрьме и ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию», – заявил Кямран Алиев.