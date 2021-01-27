Нигяр Нариманбекова на выставке в Баку покажет эксклюзивы и впервые позволит их купить – ФОТО

На предстоящей персональной выставке известного азербайджанского художника Нигяр Нариманбековой у посетителей будет исключительная возможность приобрести работы мастера, сообщает #.

Нигяр Нариманбекова, невзирая на многочисленные предложения, никогда не продавала свои картины. В Европе, где творчество азербайджанского художника находится под пристальным вниманием мировых экспертов, Нариманбекова получила ряд престижных наград, включая TOILE D’OR (Золотое полотно-2016), принесшее ей признание и славу.

Приготовления к выставке в Баку завершены. Куратор проекта – дочь Нигяр Нариманбековой и художника Эльдара Агамалова — Лейла Агамалова рассказывает в интервью #:

«Интерес к выставке огромный. Все интересуются, когда она состоится. У нас все готово. В этом вопросе мы зависим от решения Оперативного штаба. Надеемся, что все те, кто давно мечтал увидеть работы Нигяр Нариманбековой, в ближайшее время смогут прийти в Yeni Gallery и насладиться выставкой, к которой мы готовились с большой любовью».

Лейла Агамалова подчеркивает, что выбор данного арт пространства был неслучаен:

«Yeni Gallery, или Бакинский Центр Искусств – это знаковое место Баку, существующее с 1995 года. Это первое сообщество художников в Азербайджане, в котором побывали все наши видные деятели мира искусства. Историческое место в современном Баку. Мы посчитали, что именно такая творческая площадка как нельзя удачно подходит для первой, долгожданной выставки Нигяр Нариманбековой в ее родном Баку».

На днях куратор и художник, соблюдая все правила режима карантина, в камерной компании представили журналистам концепцию предстоящей выставки и раскрыли некоторые секреты, а также презентовали каталог, выпущенный на 4 языках при поддержке издательского дома «Каспиан», и содержащий в себе, помимо работ, информацию о семье Нариманбековых и эксклюзивные фотографии из семейного альбома.

Центральное место в экспозиции займут шушинские мотивы, отсылающие нас к теме победы в Отечественной войне и воспевающие подвиг азербайджанского солдата и героической матери – шушинки.

«Род Нариманбековых — выходцы из Шуши. Здесь жили мой прадедушка, Амирбек Нариманбеков, провозгласивший независимость АДР в 1918 году, моя бабушка, француженка и первый кутюрье Азербайджана Ирма Лярудэ, когда мой дедушка привез ее из Парижа, здесь часто бывали прославленные азербайджанские художники, мой отец Видади и дядя Тогрул Нариманбековы», — рассказывает Нигяр Нариманбекова корреспонденту #.

Шушинские образы на выставке будут отражены в двух картинах – «Карабахская мадонна» и «Шушинская красавица. Хары бюльбюль».

«Шуша для меня – словно красивая девушка с зелеными глазами и золотыми волосами. Шуша для меня – это олицетворение женщины. В моих картинах это девушка в келагаи и с цветком Хары бюльбюль, который каждый влюбленный дарит своей возлюбленной», — комментирует художник, подчеркивая, что шушинские женщины – самые красивые в мире, самые поэтические натуры и самые героические матери, которым надо воспевать хвалу.

Всего на выставке будет представлено 25 картин. Сюда войдут произведения из самых знаменитых серий Нигяр Нариманбековой: «Сны детства», «Я люблю тебя Париж», «Театр и балет», «Игрушки любви».

Что касается серии «Шушинские красавицы», над которой сейчас работает мастер, то ей планируется посвятить отдельную выставку, сначала в Баку, затем в Москве и далее в Париже.

И самый интересный момент: впервые на выставке в Баку ценители искусства смогут приобрести работы Нигяр Нариманбековой:

«Впервые в своем творчестве, не считая благотворительных акций, в рамках которых я дарила свои работы, будет возможность приобрести мои картины в частную коллекцию. Причина одна – я не могу отказать азербайджанскому зрителю. И мне будет приятно, что в родном Баку мои картины останутся у тех, кто их очень любит», — заключила художник.