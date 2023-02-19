Власти Нидерландов сообщили 18 февраля о своём решении закрыть консульство страны в Санкт-Петербурге и сократить число российских дипломатов, работающих в посольстве России в Гааге.

«Россия продолжает попытки внедрить агентов своей разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра. В то же время, по его словам, Москва отказывается предоставить визы голландским дипломатам для работы в консульстве в Петербурге или в посольстве в Москве.

В Амстердаме отмечают, что решение ограничить количество российских дипломатов принято с учётом того, чтобы их штат соответствовал числу сотрудников в посольстве Нидерландов в Москве. «Поэтому ряд российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель», — говорится в заявлении МИД Нидерландов без указания, сколько именно дипломатов должны уехать.

Правительство Нидерландов также распорядилось закрыть до вторника российское торговое представительство в Амстердаме.

В МИД России заявили РИА Новости, что Москва ответит на решение Нидерландов сократить число российских дипсотрудников.