США рассматривают отправку в американское посольство в Киеве дополнительных военных советников, сообщил газете Politico официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

«На протяжении всего этого конфликта Минобороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве», — сказал Райдер.

По его словам, советники не будут задействованы в боевых действиях, а будут «консультировать и поддерживать украинскую власть и военных».

Управление «выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии небоевого характера», пояснил представитель Пентагона.