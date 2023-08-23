Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

«Сейчас, как я знаю, вы сталкиваетесь с проблемой минирования территорий с очень большой плотностью. Есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях», — рассказала чиновница.

Она также подчеркнула, что ее страна продолжит работать над удовлетворением всех потребностей Украины, в том числе в средствах противовоздушной обороны, которые являются критически важными для сохранения жизней украинцев.

«Мы были очень рады объявить об очередном шаге об усилении ПВО, а именно передаче истребителей F-16. Мы уже согласовали программы подготовки украинских пилотов. Планируем начать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16», — рассказала Оллонгрен.