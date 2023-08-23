Нидерланды решили предоставить украинским военным около тысячи зарядов для дистанционного разминирования. Они помогут прорывать линии обороны россиян.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Она также подчеркнула, что ее страна продолжит работать над удовлетворением всех потребностей Украины, в том числе в средствах противовоздушной обороны, которые являются критически важными для сохранения жизней украинцев.
«Мы были очень рады объявить об очередном шаге об усилении ПВО, а именно передаче истребителей F-16. Мы уже согласовали программы подготовки украинских пилотов. Планируем начать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16», — рассказала Оллонгрен.