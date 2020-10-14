«Ни с Арменией, ни с Азербайджаном Путин не собирается портить взаимоотношения»

Москва все еще надеется, что позиция посредника даст ей возможность маневрировать, и не готова в полном объеме помочь армянам, таким мнением поделился с # российский политолог Константин Калачев, комментируя военные действия в Карабахе.

«О том, что война случится уже в ближайшей перспективе, я говорил еще год назад. Провал переговорных процессов, смена власти в Армении, повышение боеготовности азербайджанской армии, позиция Турции — все вело к тому, что власти Азербайджана должны были решиться и попытаться силой принудить Армению к уступкам, и изменить ситуацию в свою пользу. Мир в обмен на землю — формула, которая в новейшей истории уже имела место», — отметил он.

По словам Калачева, для Азербайджана пока все развивается довольно оптимистично и не только благодаря турецким беспилотникам.

«Позиция России, которая не хочет терять ни союзника, ни партнера, тоже осложняет положение армянской стороны. Позиции Алиева эта война пока укрепляет во всех смыслах, как и роль Эрдогана на Кавказе. Но если война примет затяжной характер, уйдет в зиму, то ситуация может поменяться. Мне кажется это тот случай, когда главное вовремя остановиться. Но пока такого желания не просматривается», — подчеркнул он.

Политолог также добавил, что перемирие сорвано и, возможно, что это уже результат головокружения от успехов, возможно за этим трезвый расчет, ибо Москва все еще надеется, что позиция посредника даст ей возможность маневров и не готова в полном объеме помочь армянам.

«Проармянские эксперты сейчас убеждают, что надежды России в нынешней ситуации сохранить хоть какое-то влияние на Азербайджан бессмысленны. Что Азербайджан уже ушёл к Турции, и что единственный шанс его вернуть — это неудача азербайджанского наступления, восстановление статус-кво. Проазербайджанские эксперты пишут про «казанскую формулу», хотя и они прекрасно понимают, что Азербайджан не готов уже удовлетвориться буферными районами, примыкающими к Карабаху», — добавил он.

По мнению аналитика, влияние России ослабевает по мере того, как растет влияние Турции, занимающей позицию на одном стуле.

«Российское руководство сейчас перед нелегким решением, ибо допустить разгром армян в Карабахе, это потерять и Армению, и Азербайджан. Некоторые коллеги возлагают надежды на прямые контакты российского и турецкого руководства, призывают найти в Турции нового партнера в решении кавказских проблем.

Но мы же понимаем — если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. В общем, пока остается призывать к миру, возобновлению переговоров, смотреть как развивается ситуация на фронте, надеяться на то, что посредничество и миротворчество будет востребовано. Убеждать Азербайджан напрямую и через Турцию, что надо искать компромисс», — полагает он.

Говоря об отношениях Москвы и Анкары, аналитик сказал, что надежды на какой-то альянс с Турцией для России иллюзорны, но не исключено ситуационное партнерство.

«По принципу Win-Win. Всем нужны реальные или кажущиеся успехи для внутреннего потребления. Понятно, что в самой сложной ситуации в этом случае окажется Армения. Главный для России вопрос — возможно ли по ходу этого конфликта не испортить отношения ни с Азербайджаном, ни с Арменией? Понятно, что власти обеих стран желают, чтобы Россия оказала им ту или иную форму поддержки», — сказал он.

Политолог добавил, что Путин не хочет вмешиваться в конфликт в пользу одной из сторон и хочет использовать привычный инструмент дипломатии и переговоров.

«Но два раза в одну и ту же реку не войти. Заморозить конфликт как было не реально. И с Арменией, и с Азербайджаном у России хорошие отношения, а обязательства страны в рамках ОДКБ на Нагорный Карабах не распространяются. Таким образом, ни с Арменией, ни с Азербайджаном Путин не собирается портить взаимоотношения. Но поймут ли его в Ереване и Баку? Ведь в этот раз все иначе, чем в 1994-м. Усидеть на двух стульях сложно. Тем более при таком усилении роли Турции», — резюмировал он.