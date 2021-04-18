Ни одна власть в Армении не насаждала атмосферу ненависти в отношении простых азербайджанцев?

В Армении продолжается разыгрываться истерика по поводу последних выступлений президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу нагорно-карабахского конфликта. Особенно в этой части поднаторел омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он винит азербайджанскую сторону в «военных преступлениях и зверствах» в отношении населения Карабаха, апеллирует к нормам и принципам международного права, но при этом Татоян ни словом не обмолвился о причинах нагорно-карабахского конфликта. Не упомянул массовую депортацию азербайджанцев из Армении в 1987-1989 годах, военную агрессию Армении против Азербайджана, приведшую к Ходжалинскому геноциду и оккупации азербайджанских территорий, участие в этой войне международных террористов армянского происхождения.

Татоян в свое время был заместителем полномочного представителя правительства Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Эта структура установила ответственность Армении за оккупацию азербайджанских земель. Так, в принятом 16 июня 2015 года судебном решении «Чирагов и другие против Армении» на Ереван налагается ответственность за незаконную оккупацию и военное присутствие на территориях Азербайджана.

Ссылаясь на Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и традициях сухопутной войны и Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны, ЕСПЧ постановил, что контроль относится к понятию военной оккупации, признав тем самым факт оккупации азербайджанских территорий Арменией.

А в мае 2017 года, принимая решение по делу «Мурадян против Армении», ЕСПЧ возложил ответственность за не проведение расследования смерти военнослужащего армянской армии Сурена Мурадяна в Нагорном Карабахе на Армению, с учетом того факта, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории находятся под контролем Армении.

Поведение властей Азербайджана соответствует действиям Армении, долгие годы держащей под оккупацией азербайджанские земли. Деструктивное поведение властей Армении привело к 44-дневной войне, в результате которой Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Однако, по логике Татояна, сейчас «поведение Баку представляет собой угрозу миру и консолидации в регионе, расшатывает основы международной правозащитной системы». И это говорит омбудсмен страны, которая осуществила военную агрессию против Азербайджана!

Татоян также заявляет, что «в отличие от азербайджанского руководства, ни одна власть в Армении до сих пор не насаждала атмосферу ненависти в отношении простых граждан Азербайджана». А как же выступление президента Армении Роберта Кочаряна 16 января 2003 года в Дипломатической Академии МИД России? В ходе этого выступления Кочарян заявил о том, что азербайджанцы и армяне этнически несовместимы. Этот же тезис Кочарян повторил 23 июня 2004 года во время выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

2 октября 2013 года на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы подобное заявил и тогдашний президент Армении Серж Саргсян. Тем самым, оба президента Армении оправдывали военную агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, убийства и изгнание мирных азербайджанцев с родных краев. Именно Серж Саргсян в свое время цинично указывал автору книги «Черный сад» Томасу де Ваалу в декабре 2000 года на то, что «поднять руку на гражданское население», пролить кровь безвинных стариков, женщин и детей Ходжалы, было необходимо для ломки стереотипа о мирной армянской нации.

Так может Татояну, прежде чем нести ахинею, вспомнить слова Кочаряна и Саргсяна, чьи руки по локоть обагрены кровью людей, чья вина заключалась лишь в том, что они были азербайджанцами?!