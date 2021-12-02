«Мы всегда говорим, что наше сотрудничество с Азербайджаном не построено против других стран».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Он отметил, что Азербайджан также демонстрирует эту политику.

«Ни одна страна не имеет права вмешиваться в наши двусторонние отношения», — подчеркнул дипломат.

По словам израильского посла, такие мнения в последнее время озвучиваются в Иране. Он не стал комментировать отношения с Ираном.

Джордж Дик также отметил, что внешняя политика Азербайджана является его суверенным правом, и другие страны не могут вмешиваться в нее.

Дипломат отметил, что среди 57 мусульманских стран самая крупная еврейская община проживает в Азербайджане.

«В Израиле тоже есть община евреев – выходцев из Азербайджана. Поддерживая тесные связи с Азербайджаном, они создают мосты между нашими странами. Этот мост был построен сотни лет назад. За 30 лет нам удалось наладить стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном, и мы высоко это ценим. Наши отношения прошли много испытаний, особенно за последние два года», — отметил дипломат.