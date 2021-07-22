Власти Армении не имеют ни концепции, ни внятных подходов к разрешению карабахского конфликта.

Такое мнение в интервью телеканалам «Еркир медиа», 5TV и H2 выразил бывший президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян.

«Президент Азербайджана, отдельные чиновники этой страны заявляют , что решили карабахский вопрос и больше такой проблемы у них нет. Вы слышали сколь-нибудь разумное заявление со стороны властей Армении? Я нет», — отметил Кочарян.

По его словам, у руководства страны нет концепции в плане разрешения карабахской проблемы. Более того, создается впечатление, будто «мы плывем по течению, а что будет в конце, одному Богу известно». Примерно по такой формуле, по словам Кочаряна, действуют власти.