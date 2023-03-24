24 марта в очередной раз было выявлено передвижение колонны, осуществляющей незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди — Халфали — Туршсу.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что технические средства наблюдения ВС АР зафиксировали движение одного боевого автомобиля ЗТР-82А, принадлежащего российскому миротворческому контингенту (РМК), трех тентовых КАМАЗов армян и одной автоцистерны той же марки.

«Подобные действия, осуществляемые РМК, являются неисполнением возложенных на российских военнослужащих обязанностей в рамках положений трехстороннего заявления.

Создание условий для свободного передвижения незаконных армянских вооруженных формирований, действующих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, перевозки ими живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств материально-технического обеспечения в сопровождении РМК вопреки его обязанностям и обязательствам является грубым нарушением миротворческим контингентом договоренностей. Такие действия должны быть немедленно прекращены.

Подобные незаконные действия, которые происходят регулярно, свидетельствуют о необходимости создания Азербайджаном пограничного пункта пропуска и контрольно-пропускного пункта на лачынской дороге на азербайджано-армянской границе», — подчеркивается в сообщении ведомства.