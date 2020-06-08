Невероятная победа: Балаш Касумов не смог выехать в Москву, но команда не подвела!

В интеллектуальном клубе знатоков состоялась четвертая игра летнего сезона. Против зрителей играла команда Балаша Касумова. Самого прославленного капитана на игре не было, также как и другого известного игрока команды – Эльмана Касумова. Причина – закрытые границы вследствие пандемии Covid-19 и продолжающегося карантина.

Как сообщает #, легендарных азербайджанцев заменили Сергей Николенко и Анастасия Шутова. Остальной состав команды без изменений: Дмитрий Авдеенко, Елизавета Овдеенко, Юлия Лазарева и Михаил Скипский, занявший в игре капитанское кресло.

Игра выдалась очень напряженной, а победа – просто фантастической. Проигрывая со счетом 5:0, команда Балаша Касумова в итоге выигрывает со счетом 6:5.

Телезрители вновь назвали игру «валидольной», а сам Балаш Касумов неустанно принимал поздравления в соцсети Facebook.

«Мои герои», — подписал он фотографию команды, сделанную по завершению игры. Заслуженный художник Азербайджана Ирина Эльдарова в своем комментарии призналась:

«Я сама после игры орала минут пять! Это было невероятно! Ради таких минут я обожаю «Что? Где? Когда?».

Сергей Николенко написал:

«Фото так себе, а вот игра огненная вышла. Невероятное спасибо Балашу, Мише, Лизе, Диме, Юле и Эльману, что пригласили. Это было круто. Таких эмоций не было уже очень давно, и как же я по ним соскучился».

Напомним, что в апреле 2019 года команда Балаша Касумова одержала историческую победу, выиграв финальную игру весенней серии «Что? Где? Когда?». По мнению телезрителей, этот интеллектуальный поединок стал лучшей игрой десятилетия.

До избрания гендиректором Общественного телевидения Балаш Касумов работал в качестве руководителя продюсерского центра Gametv.az. Являлся главным продюсером и режиссером игр с международной лицензией, таких как «Brainist», «61!» («Jeopardy»), «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?», транслируемых на азербайджанском телевидении. В 2010 году был избран «Человеком года» Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?».