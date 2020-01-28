Нетаньяху заявил, что согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа

Мирный план Трампа предоставляет реалистичный путь к длительному миру, заявил Нетаньяху на пресс-конференции с президентом США.

Нетаньяху назвал «сделку века» Трампа хорошим планом для Израиля и отличным для всего мира.

Мирный план Трампа даст Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя — Нетаньяху.

План Трампа обращается к корню конфликта — необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства, заявил Нетаньяху.

Израиль готов к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства — Нетаньяху.

Нетаньяху выразил надежду, что палестинцы примут мирный план Трампа и 50 млрд долларов инвестиций из его экономической части.