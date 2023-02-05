Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не хочет конфронтации с Россией и смог договориться о компромиссах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал LCI.

«Наши самолеты летают рядом друг с другом в небе над Сирией. До настоящего времени нам удавалось избежать любой конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. Это не служило бы ничьим интересам», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Нетаньяху смог найти компромиссные решения во взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным — эти решения удовлетворяют обе стороны. (Газета.Ру)