Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует посетить Украину, чтобы выразить свою поддержку стране на фоне полномасштабной агрессии России.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

«Я считаю, что, безусловно, пора премьер-министру Израиля выразить свою поддержку Украине», — сказал Ермак во время брифинга израильским журналистам.

Ермак охарактеризовал Израиль как «самую нейтральную среди стран, у которой хорошие отношения с Украиной».

«Как человек с еврейским папой, я не могу понять, почему Израиль не реагирует», — добавил он.