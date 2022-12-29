Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал основные цели своего нового правительства, одной из которых является остановка ядерной программы Ирана, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, выступая в Кнессете, Нетаньяху назвал главными целями своего правительства остановку ядерной программы Израиля, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.

Премьер также отметил, что его правительство будет бороться с растущей стоимостью жизни и улучшать образование в стране. Нетаньяху пообещал сделать Израиль сильной и процветающей «мировой державой».