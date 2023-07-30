Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что кабмин страны выделил дополнительно 500 млн шекелей ($135 млн) на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и планирует в ближайшем будущем стать мировым лидером в данной сфере. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Согласно информации премьера, израильские власти упорно трудятся над развитием технологий ИИ.

«Мы поднимем эту инфраструктуру на новые и новые уровни», — сказал Нетаньяху.

По мнению политика, те страны, которые разовьют технологии ИИ лучше остальных, «завладеют будущим».

«Мы хотим <…> превратить Израиль в сверхдержаву в сфере искусственного интеллекта», — подчеркнул он. (Газета.Ру)