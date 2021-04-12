Нетаньяху на встрече с главой Пентагона назвал Иран главной угрозой на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в понедельник Иран в качестве главной угрозы стабильности на Ближнем Востоке и заверил, что не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал на совместной пресс-конференции после переговоров в Иерусалиме с министром обороны США Ллойдом Остином, которую транслировали основные каналы ТВ.

«Наше (Израиля и США — прим. ТАСС) сотрудничество является ключевым в противостоянии многочисленным угрозам, стоящим как перед США, так и перед Израилем. На Ближнем Востоке нет более серьезной, более опасной и более неотложной угрозы, чем Иран. Иран не отказался от своего стремления обладать ядерным оружием, не прервал разработки ракет для его доставки и не прекратил постоянно и открыто призывать к уничтожению Израиля. Я как премьер-министр Израиля никогда не позволю Ирану заполучить ядерные средства для проведения геноцида против Израиля. Израиль продолжит защищать себя от иранской агрессии и терроризма», — сказал Нетаньяху. Премьер, выступая перед журналистами бок о бок с главой Пентагона, не стал комментировать обвинения главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее в понедельник заявил, что Израиль причастен к аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе, а также не стал упоминать сам инцидент.

Премьер вместе с тем заявил, что «у Израиля нет союзника ближе, чем США, а у США нет союзника ближе, чем Израиль». «Мы — семья», — продолжил Нетаньяху, после чего отметил, обращаясь к главе Пентагона, что это положение остается неизменным уже «при многих последовательных американских администрациях».