Нет войне: Эмиль Кадыров открыл в Москве школу и готовит новый проект

Известный азербайджанский исполнитель, участник вокального шоу «Голос» на Первом российском телеканале Эмиль Кадыров открыл в Москве Школу музыки Music Way.

Об этом и другом артист рассказал в интервью #:

— Вы анонсировали в соцсети новый проект «Нет войне», в котором также приняла участие певица Диана Гурцкая. Расскажите о посыле проекта…

— Это будет очень интересный проект, на мой взгляд. Я написал композицию, которая так и называется – «Нет войне», и первым артистом, который откликнулся на запись этой композиции, стала моя подруга Диана Гурцкая. Я считаю ее тембр потрясающим для этой песни. Она передает всю боль и всю трагедию, которая несет в себе эта композиция. Недавно на азербайджано – армянской границе произошла очередная провокация со стороны армян, погибли люди, и гибнут на протяжении вот уже долго времени. Поэтому я создал этот проект для того, чтобы артисты, композиторы и другие творческие люди могли сказать свое слово. Сказать о том, что гибель людей — это ужасно, и войны по всему миру в наше время надо прекращать.

В проекте примут участие и другие артисты. Заявлен Александр Маршал, и еще несколько исполнителей. Пока не буду раскрывать все секреты, но проект ожидается массовым. Сначала мы запишем песню и снимем клип в России, затем – в Азербайджане. Уже готов азербайджанский текст, и я думаю, что мы сделаем такой же проект с нашими местными артистами. В дальнейшем будем расширять географию и запишем песню на других языках.

— Недавно в Москве состоялось открытие школы Music Way. Как давно вы шли к этой цели, и чем это заведение будет отличаться от других?

— Несколько лет в голове вынашивал идею открыть такое заведение, где смогут обучаться и взрослые, и дети, независимо от уровня подготовки. Москва – очень сложный город, и многим людям непросто подстроиться под расписание. Поэтому для нас было очень важно открыть школу в таком месте, чтобы всем было удобно до нее добираться. Школа находится в самом центре Москвы, на Патриарших прудах, в Брюсовом переулке. Планируем открыть филиалы в Подмосковье. Приглашаю, прежде всего, наших соотечественников, проживающих в Москве, всех буду очень рад видеть в своей школе.

— Как пандемия и карантин отразилась на вас и вашем творчестве? По чему вы соскучились больше всего?

— Пандемия, конечно же, перечеркнула все наши планы. У меня должен был состояться сольный концерт в Vegas City Hall, и буквально за неделю до этого было объявлено об отмене всех массовых меропрятий, не только в России, но и по всему миру.

Больше всего я соскучился по Баку! Не могу, как раньше купить билет и прилететь, сейчас это просто невозможно, к большому сожалению. Я очень надеюсь, что в скором времени ситуация изменится. Концерт я перенес на 7 марта 2021, он состоится там же, в Vegas City Hall. Буду рад всем на этом концерте.