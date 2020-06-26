Нервы сдают: пандемия подпортила гражданам психику

В марте, когда впервые в стране были введены изоляционные меры, большинство было уверено, что это ненадолго, и летом они будут вспоминать все, как страшный сон. Однако на дворе конец июня, количество зараженных растет, и карантин продолжается. Не факт, что после 5 июля его снова не продлят, и многим уже кажется, что это никогда не закончится. Граждане все чаще жалуются на раздражительность, тревожность, агрессивность, отмечая, что это последствия карантина.

Обычно летом люди менее нервозны, они, напротив, находятся в расслабленном состоянии, отдыхая или предвкушая предстоящий отдых. Этим летом ситуация сложилась иным образом. Сейчас в четырех стенах сидеть тяжелее, чем в холода, хочется на пляж, на природу, на свежий воздух. Но люди не могут никуда выехать. Они испытывают из-за карантина фрустрацию, их планы нарушились, и они не знают, что им готовит завтрашний день. Определенный процент граждан потерял работу, несет экономические потери. Все это приводит к увеличению тревожных расстройств. Об этом # заявил директор Центра психического здоровья, психиатр Фуад Исмайлов.

«Если говорить именно о наших пациентах, то мы из-за пандемии стали сталкиваться с весьма серьезными случаями. Так, к нам обратилась медсестра, которая 10 суток подряд проработала в реанимации, где лежали больные коронавирусом. На нее плохо подействовало то, что она увидела, ведь там были тяжелобольные, были и летальные исходы. Она пришла к нам в кризисном состоянии»,– рассказал он.

Исмайлов отметил, что в Центр нередко в последнее время обращаются с тревожными расстройствами. Кто-то испытывает тревогу из-за неопределенности ситуации, у кого-то коронавирус унес кого-то из близких и им нужна помощь квалифицированных специалистов.

Психиатр посоветовал как бороться с нервозностью и тревожностью.

«Самое главное– создать правильный режим дня, если быть занятым чем-то полезным, времени на негативные мысли и волнения не останется. Сейчас есть возможность научиться новому, и почему бы не воспользоваться моментом? Стоит хотя бы час в день посвятить прогулке, получив предварительно разрешение по смс. Хорошо, что сейчас парки открыты. Положительный эффект оказывает физическая активность. Стоит больше общаться с родными, близкими, в том числе используя информационные технологии. Видеокамера не заменит личного общения, но создаст эффект присутствия», – подчеркнул Исмайлов.

Эксперт категорически против самолечения при тревожных состояниях, в том числе такими, с точки зрения многих, безвредными средствами, как настойка, экстракт валерианы, корвалол. В том же корвалоле содержится фенобарбитал, который вызывает привыкание. Если проблема носит психологический характер, устранить ее также можно только используя психологические приемы, а не медикаментозные.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать антидепрессанты. У медикаментов есть клинические показания. Некоторые антидепрессанты, – подчеркивает психиатр, – оказывают седативный эффект и применяя их нельзя управлять автомобилем. Другие могут вызвать бессонницу. Если человек применяет несколько лекарственных препаратов, они могут оказаться несовместимыми друг с другом».

Говоря о суицидах, он отметил, что нельзя сказать о существенном их увеличении. По его словам, когда возникает сильная угроза жизни, а COVID-19 как раз относится к таковым, у многих включается защитный механизм. Но, конечно, стресс, бытовые конфликты могут стать причиной для суицидальных настроений.

Психолог, психоаналитик Эльдар Хагверди также отметил увеличение тревожных расстройств среди населения из-за карантина. Но, по его мнению, локдауны на протяжении выходных вызывали у людей больше тревоги, чем нынешний карантинный режим. Тогда на протяжении двух суток вообще нельзя было выйти из дома, сейчас это возможно, пусть и по смс.

«Немало людей в жару чувствует себя не очень хорошо, у них скачет давление, темнеет в глазах, и все это воспринимается ими как симптомы тревоги. Люди привыкают ко всему и приспосабливаются, в том числе к стрессу. Человечество, – говорит Хагверди, – пережило 2 мировые войны, многочисленные эпидемии и справилось с этим. Надо, конечно, учитывать, что современный человек более изнежен, и многое является для него стрессом. Но я бы советовал черпать силы в примерах из прошлого, осознать, что были гораздо более тяжелые времена. Карантин не так страшен, все зависит от того, как на него реагировать».