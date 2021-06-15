Подавляющее большинство жителей Германии выступают за отмену обязательного ношения защитных масок на открытом воздухе. Об этом в понедельник сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.

В опросе, проводившемся 14 июня, приняли участие 553 человека. По его данным, 80,5% респондентов поддерживают отмену обязательного масочного режима на открытом воздухе. При этом, как выяснили социологи, 35,2% опрошенных полагают, что данное требование необязательно соблюдать и в закрытых помещениях.

Ранее в понедельник министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан допустил постепенную отмену обязательного ношения защитных масок ввиду улучшения в стране эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. В качестве первого шага, по его словам, может быть отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе.