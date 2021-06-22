Торговые точки, специализирующиеся на продаже одежды, какое-то время работали исключительно онлайн. Затем им, наконец, разрешили обслуживать покупателей в обычном режиме. Что касается моллов, то магазины в них открылись только недавно – 10 июня.

Казалось, сфера торговли практически вернулась в допандемийное состояние, но не тут-то было. Вскоре были обнародованы «Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах», где говорится, в частности, о том, что запрещено пользоваться примерочными кабинами в магазинах.

Возникают сразу два закономерных вопроса: как покупать вещи без примерки? И в чем смысл запрета?

Корреспондент # решила узнать, как идет торговля одеждой после запрета и посетила несколько соответствующих магазинов. В некоторых из них двери в примерочные были открыты, а на стене висело постановление о запрете примерки вещей в магазине в связи с пандемией. Покупатели брали с вешалок одежду, подходили с ней к зеркалу, пытаясь понять, как она на них будет выглядеть, и, чаще всего, возвращали на место. «И где тогда примерять одежду? Возле кассы?», – возмущались они.

Конечно, можно купить вещь, а потом, если она не подошла, вернуть ее и получить свои деньги, или обменять на другую (которая тоже может не подойти). Но весь этот процесс – потеря времени, особенно если магазин, где совершена покупка, находится не в шаговой доступности.

Кстати, в моллах догадливые покупатели решили проблему с примеркой – это можно сделать в кабинке туалета, расположенного в молле. А потом вернуть одежду, если она не подошла. В других торговых точках такой вариант не пройдет.

Впрочем, не все магазины следуют запрету, в некоторых по-прежнему без проблем можно примерить одежду перед покупкой. Надо сказать, что там торговля идет более бойко, и, хотя это нарушение закона, покупатели за него явно благодарны. Продавцам же, в свою очередь, главное, чтобы товар продавался, ведь они долго сидели без работы.

Сейчас покупателей немного, так как цены на одежду даже из прошлогодних и позапрошлогодних коллекций кусаются. Но, если и во время скидок запрет останется в силе и будет соблюдаться повсеместно, можно представить какие очереди будут на кассе для возврата или обмена. Если учесть, что большой процент посетителей носит медицинские маски чисто символически, почти на подбородке, то становится очевидно, что заразиться в очереди на кассу куда более вероятно, чем в примерочной, рассчитанной на одного человека.

Терапевт, генеральный директор ООО Медпросвет Заур Оруджев считает запрет использования примерочных полной бессмыслицей, подчеркивая, что это еще одно решение, которое бьет по бизнесу.

«Примерочные не несут в себе особого, повышенного риска по сравнению со всей остальной деятельностью магазина. Главное, чтобы все помещения магазина, куда могут попасть люди, были оснащены современной вентиляцией и датчиками СО2, а также, чтобы посетители и продавцы были в масках», – сказал он #.

Глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов в свою очередь отметил, что уже поступают жалобы в связи с данным запретом, и их число будет расти. Принятое решение нарушает права потребителей. Он также подчеркнул, что примерочные не несут в себе никаких рисков, ведь человек там находится один.

«То есть, когда в помещении магазина ходит много народа, риска заразиться нет, а в примерочной он есть? Это нелогично. Запрет выгоден тем торговым точкам, которые отказываются принимать товар обратно. Этим грешат даже некоторые крупные магазины, находя для невозврата разные причины. Иногда покупатели теряют чек, а без него обменять товар или забрать свои деньги не получается. Советую потребителям хранить чеки в течение двух недель с момента покупки, и не нарушать товарный вид одежды. Если они сталкиваются с нарушением своих прав, то должны обращаться на горячую линию Минэкономики или писать письменное заявление в ССП», – говорит эксперт.

Вряд ли этот запрет просуществует долго, по крайне мере хочется в это верить. Если его в скором времени не отменят, то это стимулирует рост онлайн покупок, тем более что они выгоднее. Определенный процент граждан предпочитал отовариваться в обычных магазинах, несмотря на прилично накрученные цены, как раз из-за возможности примерить одежду перед приобретением. Лишенные такой возможности они пойдут за покупками в интернет.