Размещенные в Литве в специальных центрах нелегальные мигранты лишены права свободного передвижения по стране и ряда других гуманитарных прав, в том числе их задержание до принятия решения о дальнейшей судьбе может длиться до шести месяцев. Во вторник поправки к закону о правовом положении иностранцев на внеочередной сессии, полностью посвященной миграционному кризису, принял Сейм (парламент) Литвы. За них проголосовали 84 депутата, один был против, пять парламентариев воздержались.

«Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, и наши решения должны быть адекватными», — отметила глава МВД Агне Билотайте.

Эти меры носят исключительный характер и применяются не к мигрантам вообще, а в условиях военного положения или чрезвычайной ситуации. Она в связи с миграционным кризисом была объявлена правительством 2 июля. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент Гитанас Науседа. (ТАСС)