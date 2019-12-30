Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина

Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщила полиция города на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

По сведениям полицейских, стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города — контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли».

«В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, предположительно, стрельбу открыл грабитель. Как отмечают в правоохранительных органах, ситуация находится под контролем.