В Азербайджане продолжается массовая вакцинация. И хотя она формально добровольная, тем, кто по определенным причинам не хотят вакцинироваться, закручивают гайки. Без COVID-паспорта невозможно посещать спортзалы, а с 1 сентября без этого документа нельзя будет пользоваться услугами объектов общественного питания, гостиниц, торговых центров. Но этим дело не ограничилось, и запрет начал распространяться на посещение госструктур, куда граждане обращаются по многим, в том числе крайне важным вопросам.

Так, с 16 августа 2021 года прием граждан и рассмотрение их обращений в приемных министерства труда и социальной защиты населения и подведомственных структур, а также в Центрах DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) будут осуществляться только при наличии COVID-паспорта, подтверждающего, что гражданин прошел вакцинацию или переболел и имеет иммунитет к коронавирусу. Интересно, что рассмотрение обращений граждан в электронные службы министерства также будет осуществляться в случае внесения сведений о наличии COVID- паспорта.

Глава Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов сказал #, что эта ведомственная инициатива, не основанная ни на каком решении правительства, представляется ему чиновничьим произволом. Еще в декабре прошлого года, когда глава государства озвучил начало кампании вакцинации в Азербайджане, он совершенно однозначно заявил, что «она будет добровольной».

«Кабинет министров АР своим решением «О продлении особого карантинного режима и мерах по снятию некоторых ограничений» предписал, что с 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников госструктур, а также ряда сфер должны быть вакцинированы или иметь сертификат переболевшего. В числе прочих государственных служащих — представителей сфер образования и социальной сферы, предписана вакцинация работников Минтруда и, в частности, работников центров DOST. И это, в целом, оправданно, так как они часто контактируют с гражданами, включая потенциальных больных COVID. Но категорическое требование к посетителям обязательно вакцинироваться нелогично. Сама форма этого требования по форме шантажистская: без вакцинации их вообще отказываются обслуживать. Но чем, спрашивается, работники этой структуры более уязвимы для вируса, чем всех остальных госструктур, где до такого новшества не додумались? Или почему посетители именно этих структур более заразны, чем посетители других структур?», –задается вопросами правозащитник.

И это не единственные вопросы к новаторам Минтруда. Так, Азербайджан уже несколько лет развивает систему электронных услуг в рамках концепции т.н. «электронного правительства». Пандемия и карантинные мероприятия дали этой работе новый импульс. В частности, очень многие услуги и платежи стали возможны дистанционно, по интернету, без физического контакта с работниками государственных служб. Вроде бы концепция «е-правительства» себя оправдала. Но принятое решение ставит это под сомнение.

«При обращении в эти структуры по интернету, когда человек пишет электронное письмо и заверяет его своей электнронной подписью, и точно так же по интернету получает ответ, теперь тоже будет требоваться вакцинация. Но тут-то зачем? Очень напомиает абсурдную ситуацию прошлого года, когда во время виртуальных видеоконференций некоторые участники выступали перед веб-камерой и микрофоном… в медицинской маске. Тогда мы все посмеялись над госчиновником, который не вник в проблему пандемии, но оказывается, что такие еще остались», – подчеркнул Зейналов.

Эта инициатива нарушает не только логику, но и нормы нашего национального права. Он привел выдержку из статьи 25 Конституции: «Государство гарантирует равенство прав и свобод каждого… Запрещается ограничивать в правах и свободах человека и гражданина, исходя из … социальной принадлежности [в данном случае, принадлежности к непривитым. — Э.З.]. Никому не может быть нанесен ущерб, … либо отказано в предоставлении льгот или привилегий по вышеуказанным основаниям. Каждому обеспечиваются равные права в отношениях с государственными органами и носителями полномочий государственной власти, принимающими решения, связанные с правами и обязанностями».

«Если вспомнить о специфике центров DOST, которые созданы, чтобы предоставлять услуги по назначению пенсий, пособий, трудоустройству, и для решения других вопросов, входящих в компетенцию Минтруда, то можно вспомнить и другую статью 38 Конституции: “Каждый [т.е. привитый и не привитый! — Э.З.] обладает правом на социальное обеспечение. Каждый имеет право на социальное обеспечение по достижении возраста, установленного законом, по болезни, инвалидности, за потерю кормильца, потерю трудоспособности, по безработице и в других случаях, предусмотренных законом». «Как мы видим, – говорит эксперт, — Конституция не ставит вакцинацию предварительным условием для получения соцобеспечения».

А если взять абсурдное требование для вакцинации при работе с интернет-сайтом DOST, то закон «Об обращениях граждан» ни в одной из своих статей не предусматривает предварительной вакцинации для получения права обращения в государственную структуру».

Остается только гадать, почему в организации, имеющей юристов, решили вдруг смело нарушить Конституцию и законы. Поневоле приходит в голову, что ее, возможно, используют в качестве пробного шара, чтобы оценить реакцию общественности и последствия, а затем распространить инициативу на другие структуры.

«Кстати, буквально сегодня слышал от родственницы-пенсионерки слух (вроде бы совсем голословный), что без представления COVID-паспорта якобы заблокируют пенсионные карты. Женщина в панике: «У нас слухи специально распространяют, потом опровергают, а затем так и выходит!» Замечу, что слух касается сферы деятельности того же министерства».

Никого не удивит, если в скором времени не вакцинированным перекроют кислород по всем фронтам, и выбора – делать или не делать вакцину — у них попросту не останется.