Недоступная среда: столичная инфраструктура не учитывает потребности граждан с инвалидностью

Людям с инвалидностью в нашей стране социальная инфраструктура часто недоступна. Даже там где формально учитываются их интересы, на практике все оказывается далеко не так. Так, в некоторых частях города установлены пандусы, но нередко они не пригодны для использования.

В частности, тестирование некоторых новых надземных пешеходных переходов, оснащенных пандусами, показало, что они бесполезны, а то и опасны для колясочников. Нарекания вызвали отсутствие пандуса между дорогой и высоким тротуаром, длина и гладкое покрытие пандуса, отсутствие перил.

Ситуацию с отсутствием доступной среды # прокомментировала эксперт по вопросам инвалидности Севда Сафаралиева:

–Дело в том, что в Азербайджане еще не приняты стандарты относительно строения пандусов и в целом в отношении строения городской инфрастуктуры. У нас в основном ссылаются на международные стандарты, но во всех странах, которые ратифицировали международные конвенции, дополнительно к международным стандартам или на основе международных стандартов, принимаются еще и национальные, государственные стандарты.

Цель принятия госстандартов заключается в адаптации международных стандартов к национальным особенностям. Например, в республике много невысоких людей, и это надо учитывать, надо учитывать и не лучшее качество инвалидных колясок, выдаваемых государством. Есть и многие другие нюансы, которые нужно учитывать специалистам.

Меня удручает и то, что всегда, когда говорят о доступной среде, ссылаются на пандусы, установленные кое-как. Но ведь помимо колясочников, есть люди с другими формами инвалидности, в частности люди с инвалидностью по зрению и по слуху. Почему практически не говорят о доступности города или страны для этих людей?

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов также поделился с # своими мыслями по этому поводу:

–Те, кто ответственны за надземные переходы, халатно подходят к их строительству, не учитывая потребности людей с инвалидностью. Они забывают, что в стране живут и граждане на колясках, немобильные люди. За границей есть специальные эскалаторы с выдвижной платформой, и можно на них подниматься на коляске. Еще один вариант – специальные лифты.

Если постоять часок-другой возле надземного перехода, где нет даже эскалатора, то можно убедиться, что им редко пользуются даже здоровые люди. Многим проще перейти дорогу под переходом, чем преодолеть 20 и более ступеней, хотя тем самым они подвергают себя опасности быть сбитыми автомобилем.

Даже в столице до сих пор не сформирована доступная среда. Много объектов, в которые люди с инвалидностью попасть не могут – это театры, жилые дома и общественные здания, некоторые магазины, школы, вузы и т.д. Хотя в 2018 года был издан указ, согласно которому все строительство должно вестись с учетом лиц с инвалидностью. Недавно был принят закон о строительстве, чтобы они были адаптированы в соответствие с потребностями данной категории граждан. Старые здания эти потребности не учитывали, но и при строительстве новых зданий данному закону следуют далеко не всегда. В итоге, не имея доступа к социальной инфраструктуре, люди с инвалидностью, чувствуют себя неполноценными гражданами. А ведь в стране должны быть у всех равные права и возможности.

Почему к строительству не привлекают организации, работающие с лицами с ограниченными возможностями здоровья? Вероятно, в этом нет заинтересованности у соответствующих структур. Имеются факты привлечения отдельных граждан с инвалидностью для тестирования инфраструктуры объектов, в частности метро. Но человек на коляске, не являясь специалистом по инфраструктуре, может лишь сказать, удобно ему техническое средство или нет.

До сих пор малодоступен для людей с инвалидностью Бакинский метрополитен. На новых станциях метро, как я слышал, но пока сам не видел, есть лифты для них. На старых станциях их установить невозможно, придется менять все, а это очень дорого. Когда там будет проводиться капитальный ремонт, потребности людей с инвалидностью будут учитываться. Но до тех пор они самостоятельно не смогут пользоваться метро. Для них был куплен транспортер и разработано приложение, используя которое, человек с инвалидностью на неделю вперед может указать в какие дни, часы и к какому метро он может подъехать, и там его будут встречать работники метрополитена. Они устанавливают инвалидную коляску на транспортер, и он спускается вниз.

Это лучше, чем ничего, но суть конвенции по правам людей с инвалидностью и философия независимой жизни в том, что человек с ограниченными возможностями здоровья должен пользоваться любой инфраструктурой без посторонней помощи. Я предложил установить эскалаторы на станциях метро, на которых при помощи кнопки выдвигается еще одна ступень- появляется платформа, на которую коляска может спокойно становиться и спускаться. Но мне объяснили, что уже закупили эскалаторы, и пока срок их эксплуатации не истечет ( а составляет он 30 лет), приобрести те, которые отвечают потребностям лиц с инвалидностью, не получится. Сегодняшние эскалаторы для них недоступны, о чем свидетельствует и перечеркнутый значок с изображением человека на инвалидном кресле.

Что касается наземной инфраструктуры, то Бакинское транспортное агентство устанавливает пандусы на тротуарах и дорожных переходах.

Автобусы Bakubus оснащены выдвижным пандусом, но не все водители этих транспортных средств об этом знают и не все правильно останавливают свои автобусы. Автобус должен останавливаться впритык к остановке, чтобы колясочник мог сразу въехать в автобус. Остановки не совсем соответствуют международным стандартам, и водители не обучены тому, чтобы учитывать людей с инвалидностью. Тротуары очень высокие, и даже люди пожилого возраста не всегда могут подняться на них.

Для незрячих и слабовидящих есть тактильные плиты но, к сожалению, только в центре Баку, и то не везде.

На автобусных остановках должны быть для них информационные панели, с помощью которых они смогут узнать какой автобус подъезжает и маршруты автобусов. На самих автобусах нет больших надписей для слабовидящих, не везде в автобусах озвучивается следующая остановка.

Есть проблема и с парковками. Был принят указ о том, что на всех парковках 5% должны выделять автомобилям, управляемым людьми с инвалидностью, но эти места нигде не отмечены. При дорожных знаках «Остановка запрещена» нет таблиц, указывающих на то, что это не распространяется на лиц с инвалидностью. Если человек с инвалидностью первой группы внезапно почувствует потребность, в частности по состоянию здоровья, немедленно остановиться, ему приходится колесить по столице и искать место, где можно припарковаться.

Обращаясь в БТА по поводу ликвидации штрафа за парковку в неположенном месте, люди с инвалидностью получают отказ, так как законом это не предусмотрено. В БТА заявляют, что можно было припарковаться на парковке, расположенной на расстоянии нескольких сот метров, но иногда человеку с инвалидностью преодолеть и это расстояние может быть очень сложно.