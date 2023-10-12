Армянская пропаганда, поднаторевшая на протяжении многих десятилетий в распространении лжи и клеветы в адрес Азербайджана, винит миссию ООН в том, что она по итогам двух посещений так и не разглядела «разрушений гражданской инфраструктуры в Ханкенди вследствие обстрелов азербайджанской армии».

Так, армянское издание news.am приводя информацию о том, что миссия ООН по координации гуманитарных вопросов завершила недельную миссию в Азербайджан и Армению для выявления насущных потребностей людей в Карабахском регионе, а также беженцев в Армении, сетует на то, что она «так и не разглядела разрушений гражданской инфраструктуры».

При этом издание приводит в качестве иллюстрации фотографию замусоренного двора жилого здания. Это фото является скриншотом с видеорепортажа армянского издания Armenia Today (https://armeniatoday.news/republicofartsakh-ru/658703/), распространенного 19 сентября текущего года.

В одноминутном видеоролике показывается двор жилого здания, а говорящая на камеру пожилая армянка рассказывает о том, что из-за «обстрелов» в ее «глазах потемнело от взрыва и дыма, и она дошла до первого этажа и увидев дым, поняла, что не может дышать».

За 24 часа проведения азербайджанской армией антитеррористических мероприятий локального характера, армянская пропаганда обнародовала лишь этот видеосюжет. Обычно подобными кадрами делятся сами жители в соцсетях, а тут видеосюжет сняло армянское издание, что вызывает множество вопросов.

К тому же неясно где и когда был сделан этом видеосюжет. На кадрах показано, что из окон здания выбиты стекла и повреждена часть крыши. Не похоже, что в это здание попал снаряд или ракета.

Из видеосюжета видно, что во дворе здания находятся автомобили, на одном из которых отчетливо видны номера – 159 SU 17. Следует отметить, что автомобильным кодом Котайской области Армении является цифра 17.

И размахивая этим видеосюжетом как флагом, армянская пропаганда пыталась убедить мировое сообщество в «преступлениях азербайджанской армии против мирного населения Карабаха». А сейчас, когда миссия ООН посетила Карабахский регион Азербайджана, издание news.am обвиняет эту структуру в необъективности. Армянские горе-пропагандисты хоть подсказали бы по какому адресу в Ханкенди находится это жилое здание. Журналисты смогли сделать видеосюжет с того места, а вот местные жители так и ничего не смогли заснять на свои смартфоны, чтобы поделиться своими «трагедией и горем» в соцсетях или в беседах с представителями международных организаций?! Подобное поведение очень не похоже на армян, которые при любом удобном или неудобном случае вопят на весь мир о «притеснениях» и «этнических чистках» со стороны Азербайджана.

Помнится, что еще во время 44-дневной войны многие армянские телеграмм-каналы распространили фотографию с изображением якобы двух сирийских наемников, которые хвастались военным трофеем в виде грузовика с зенитной установкой ЗУ-23-2 с армянской надписью.

При близком рассмотрении фотографии на шее одного из «сирийских наемников» можно было заметить нательный крест золотистого цвета. Мусульмане не носят нательных крестов, да еще и из золота, что согласно шариату является запретным для мужчин. Но зачем армянской пропаганде заморачиваться на таких важных мелочах?!

Такая же история и в случае с вышеприведенным видеосюжетом. Для армянской пропаганды главное снять какой-нибудь аварийный дом где-нибудь в Армении, а потом утверждать, что это «следствие обстрела азербайджанской армии»…