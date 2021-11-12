Проанализировав спектр отражения астероида Камоалева, вращающегося вокруг Солнца вместе с Землей, ученые пришли к выводу, что он состоит из того же материала, что и Луна. По мнению авторов, это или несостоявшийся спутник нашей планеты, или отколовшийся фрагмент Луны.

Как передает РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Астероид (469219) 2016 HO3, получивший впоследствии имя Камоалева (от гавайского «колеблющийся обломок»), был открыт 27 апреля 2016 года с помощью гавайского автоматического телескопа Pan-STARRS. Его диаметр, вычисленный по стандартному альбедо для каменных астероидов, составляет около 40 метров, а период обращения вокруг Солнца — около 366 дней.

Во время своего космического путешествия астероид то приближается к Земле, то удаляется от нее, двигаясь по сложной околоземной орбите на расстоянии от 38 до ста расстояний между Землей и Луной. На сегодняшний день это самый постоянный квазиспутник нашей планеты. По расчетам ученых, он будет сопровождать Землю еще на протяжении минимум миллиона лет.

К квазиспутникам относят околоземные астероиды, которые вращаются вокруг Солнца, но при этом остаются относительно близко к Земле. Об этих объектах известно очень мало, так как они тусклые. Выявлять их стали совсем недавно.

Из-за особенностей орбиты Камоалева можно наблюдать с Земли только в течение нескольких недель в апреле каждого года, а из-за малого размера его видно только в телескоп с очень большим разрешением — отраженный свет астероида примерно в четыре миллиона раз слабее самой слабой звезды, которую различает человеческий глаз на темном небе.

Американские астрономы под руководством Бенджамина Шарки (Benjamin Sharkey) из Аризонского университета исследовали отраженный свет Камоалева с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT) и телескопа LDT обсерватория Лоуэлла в штате Аризона и обнаружили, что он имеет красный спектр отражения, очень похожий на спектр минералов поверхности Луны.

По мнению авторов, этот факт, вместе с оценкой орбитального пути Камоалева, позволяет предположить, что астероид изначально возник как часть системы Земля — Луна. Возможно, он образовался в результате столкновения или гравитационного разрушения более крупного тела во время прохождения его вблизи Земли и Луны. Ученые пока не могут сказать, как это могло случиться. Частично причина в том, что нет других известных астероидов лунного состава.

«Я просмотрел спектры всех околоземных астероидов, к которым у нас был доступ, и ничего подобного не нашлось», — приводятся в пресс-релизе Аризонского университета слова Бенджамина Шарки.Еще один аргумент в пользу лунного происхождения астероида Камоалева — его орбита.

«Очень маловероятно, что астероид, сближающийся с Землей, самопроизвольно переместится на квазиспутниковую орбиту», — объясняет еще один автор исследования Рену Малхотра (Renu Malhotra), профессор планетных наук из Аризонского университета, который руководил частью исследования, посвященной анализу орбиты.